Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на польской границе давно вышла за пределы экономики и морали.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Нужно найти наконец решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали.

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Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это.

Я уверен, что Украина способна выстоять, достигнет своих целей и победит российский террор. Вместе мы способны это обеспечить".

Что предшествовало: Многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

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Ранее сообщалось, что украинские водители и польская полиция, которая заблокировала их возле пункта пропуска Корчова на границе, смогли уладить спор с помощью украинских дипломатов.

Госпогранслужба Украины 3 марта сообщила, что на украинско-польской границе продолжают блокировать все шесть направлений, на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств.

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