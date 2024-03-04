В России утром взорвали железнодорожный мост, по которому перевозят боеприпасы – ГУР

В Самарской области России утром неизвестные взорвали опору железнодорожного моста. Украинская разведка сообщает, что эту железнодорожную ветку использовали для перевозки боеприпасов и в ближайшие недели мостом не могут пользоваться.

Источник: Telegram-каналы Baza, Shot и Мash, РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ, Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Telegram-каналы сообщают, что неизвестные взорвали опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда - Чапаевск.

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скрин с гугл-карты

По информации одного из Telegram-каналов, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени.

Движение поездов по мосту приостановлено. На данный момент задерживается четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорск". На месте работают спецслужбы.

Один из Telegram-каналов отмечает, что металлоконструкции моста повреждены.

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Обновлено: РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ подтверждают, что опору моста взорвали. В Куйбышевской железной дороге сообщают, что пять поездов задерживаются из-за "незаконного вмешательства" в работу железной дороги.

ГУР МО Украины подтвердило факт вывода из строя железнодорожного моста. Сообщается, что около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

Дословно ГУР: "Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно".