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ГУР сообщило о взломе серверов Минобороны России: получили много данных

Ирина БалачукПонедельник, 4 марта 2024, 09:01
ГУР сообщило о взломе серверов Минобороны России: получили много данных
Фото из Telegram ГУР МОУ

Главное управление разведки сообщает, что его киберспециалисты в результате атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ и получили много данных о военном руководстве оккупантов, приказах, отчетах, распоряжениях россиян.

Исправлено: Сначала ГУР сообщало о DDoS-атаке на серверы Минобороны РФ, позже ведомство отредактировало пост в соцсети, убрав информацию о DDoS-атаке.

Источник: ГУР МОУ в Telegram

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Дословно разведка: "Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также − массивом секретной служебной документации российского министерства войны".

Детали: Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц Минобороны России.

В ГУР говорят, что полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.

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"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов − всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ"", − отметили в ГУР.

Разведка подчеркивает, что в ее распоряжении оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича, который "сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной".

ГУР уверяет, что работа в киберпространстве России продолжается.

Темы: ГУРРосcиякибербезопасность
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