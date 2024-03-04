Россияне сбросили взрывчатку на жителя Берислава, когда тот шел по улице

Российские военные утром сбросили с дрона взрывчатку на жителя города Берислав в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром российские войска атаковали с беспилотника жителя Берислава. Оккупанты сбросили взрывной предмет на 55-летнего мужчину, когда тот шел по улице города".

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Детали: ОВА сообщила, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения конечностей. Его доставили в больницу, где сейчас оказывают медицинскую помощь.