Россияне сбросили взрывчатку на жителя Берислава, когда тот шел по улице
Понедельник, 4 марта 2024, 09:55
Российские военные утром сбросили с дрона взрывчатку на жителя города Берислав в Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Утром российские войска атаковали с беспилотника жителя Берислава. Оккупанты сбросили взрывной предмет на 55-летнего мужчину, когда тот шел по улице города".
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Детали: ОВА сообщила, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения конечностей. Его доставили в больницу, где сейчас оказывают медицинскую помощь.