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Стефанишина: Ожидаем переговорную рамку от ЕС не позднее 12 марта

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 12:53
Стефанишина: Ожидаем переговорную рамку от ЕС не позднее 12 марта
Ольга Стефанишина, фото: Facebook

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина ожидает представления переговорной рамки Европейской комиссией по вступлению в ЕС не позднее 12 марта.

Источник: Ольга Стефанишина во время разговора в кулуарах на международной платформе "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Liga.net

Прямая речь Стефанишиной: "Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение".

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Стефанишина выразила надежду, что затягиваний не будет. Она отметила, что есть "печальные случаи", когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращение в Еврокомиссию, имея в виду, очевидно, письмо Петра Порошенко.

"Это очень грустная практика, и я до сих пор не знаю, какое это будет иметь влияние. Надеюсь, что когда мы говорим, что в наших стратегических вопросах мы – команда Украина, то так будет оставаться и тогда, когда у нас есть сложные процессы в нашей стране", – акцентировала вице-премьер.

Она добавила, что по состоянию на 24 февраля у Украины был четкий алгоритм действий, но "сейчас трудно спрогнозировать, будет ли он выполнен в связи с последними событиями".

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Предистория:

  • Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, – в январе.
  • Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после саммита лидеров ЕС 19 марта. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.
  • Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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