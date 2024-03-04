Шмыгаль анонсировал сокращение министерств в Украине на треть

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках реформы правительства планируют сократить количество министерств на треть, соответственно, сократят и количество госслужащих.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих".

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Детали: По словам премьера, власть работает над созданием сильного Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.

Шмыгаль пояснил, что министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. "Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", - добавил он.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов допускает запуск Центра правительства до 2025 года.

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