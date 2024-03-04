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В ГУР анонсировали, что их морские дроны будут охотиться и на воздушные цели РФ

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 4 марта 2024, 18:09
В ГУР анонсировали, что их морские дроны будут охотиться и на воздушные цели РФ
Magura. иллюстративное фото

После успешной охоты на российские катера и корабли разработчики морских дронов "Магура" планируют размещение на этих беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения.

Источник: материал "Украинской правды" Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Прямая речь руководителя ГУР МО Кирилла Буданова: "Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения - и это все надо разместить на достаточно малой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна".

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Детали: Один из разработчиков объясняет, что удары волн и перепады давления от этого создают такую нагрузку на конструкции дрона, что разработать стабилизатор, способный поглотить такие колебания - это мегазадача. А без стабильной платформы ни одна система поражения не будет работать, потому что просто не сможет завестись и выстрелить.

Но уже сейчас эта работа ведется, и очень скоро дроны смогут нести различные модули для поражения всех типов целей: наземных, надводных, воздушных. Да и сами дроны обещают сделать все менее заметными, вплоть до умения нырять под воду на некоторое время.

Подробнее о том, как появились морские дроны "Магура", об уничтоженных ими вражеских целях и конкуренции со Службой безопасности Украины читайте в публикации УП

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Темы: ГУРбеспилотникивойна
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