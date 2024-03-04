Разработчики дронов "Магура" раскрыли тактику боя, позволяющую уничтожать вражеские корабли

Разработчики морских дронов "Магура" объяснили, в чем заключается тактика нанесения ударов по российским катерам и кораблям.

Источник: материал "Украинской правды" Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Детали: Разработчики рассказывают, что в ночь на 10 ноября 2023 дроны ГУРа впервые в полной мере выполнили то, для чего были созданы. Прямо в море у поселка Черноморское у крымского побережья "Магуры" выследили и группой поразили два скоростных десантных катера россиян: "Серну" и "Акулу".

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Именно в этой операции впервые раскрылся охотничий характер "Магура". Две следующие миссии этих дронов только еще больше раскрыли их потенциал. 1 февраля 2024 на дно пошел ракетный катер "Ивановец", 14 февраля - ИДК "Цезарь Куников".

Прямая речь одного из разработчиков "Магуры": "Если раньше количество дронов было меньше, и главной задачей было просто попасть в военный корабль, то сейчас они действуют уже группами более 5 единиц. А это позволяет распределять роли в группе, определять очередность атаки и т.д.".

"Главной задачей первой фазы является обездвижение цели, поэтому первоначальный удар обычно наносится по двигателям. Во второй фазе удары наносятся в наиболее уязвимое место корабля. Их заранее определяют при изучении цели при планировании миссии".

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Детали: Третья, заключительная фаза, по словам разработчиков - "смотреть, как она тонет".

Подробнее о том, как появились морские дроны "Магура", поджигаемые ими враждебные цели и конкуренцию со Службой безопасности Украины читайте в публикации УП.