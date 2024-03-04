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Президент назначил нового командующего сил поддержки ВСУ

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 18:45
Президент назначил нового командующего сил поддержки ВСУ
Александр Яковец. Фото - armyinform

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сил поддержки ВСУ – им стал Александр Яковец.

Источник: указы на сайте Офиса президента

Детали: Одним указом Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Следующим – назначил на эту должность Александра Яковца.

Справка: В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики-заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток".

С 19 февраля 2020 года занимал должность начальника инженерных войск-начальника управления инженерных войск Командование Сил поддержки ВСУ.

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Темы: Вооруженные силыуказы
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