Президент назначил нового командующего сил поддержки ВСУ
Понедельник, 4 марта 2024, 18:45
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сил поддержки ВСУ – им стал Александр Яковец.
Источник: указы на сайте Офиса президента
Детали: Одним указом Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
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Следующим – назначил на эту должность Александра Яковца.
Справка: В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики-заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток".
С 19 февраля 2020 года занимал должность начальника инженерных войск-начальника управления инженерных войск Командование Сил поддержки ВСУ.
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