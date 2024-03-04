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Макрон заявил, что не будет направлять войска в Украину "в ближайшем будущем"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 19:15
Макрон заявил, что не будет направлять войска в Украину в ближайшем будущем
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что "в ближайшем будущем" развертывания французских войск в Украине не будет.

Источник: Макрон в интервью чешским порталам Novinky и Pravo.cz, сообщает "Европейская правда"

Детали: Макрон напомнил, что он говорил об отправке войск во время встречи с представителями более двадцати государств в Париже в ответ на вопрос и тогда лишь отметил, что "ничто нельзя исключать".

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"Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – добавил он.

По словам президента Франции, участники встречи согласились с пятью сферами, где они хотели бы сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", – подчеркнул Макрон.

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Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Темы: МакронФранцияВооруженные силыУкраина
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