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Сийярто заявил, что если бы Трамп был президентом США, то не было бы войны в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 21:43
Сийярто заявил, что если бы Трамп был президентом США, то не было бы войны в Украине
ПЕТЕР СИЙЯРТО. ФОТО С FACEBOOK

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что если бы в должности президента США был Дональд Трамп, в Украине "не было бы войны".

Источник: Сийярто заявил 4 марта в Нью-Йорке, его слова цитирует MTI, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава венгерского МИД заверил, что Будапешт будет уважать любое решение американцев на президентских выборах, но подчеркнул: "Когда Дональд Трамп был президентом США, политическая составляющая венгерско-американских отношений была на пике".

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Сийярто добавил: "Когда Дональд Трамп был президентом, личность сильного американского лидера смогла предотвратить развитие вооруженных конфликтов в мире".

Он вслед за венгерским премьер-министром Виктором Орбаном допустил: если бы Трамп был президентом США в прошлые годы, то "не было бы войны в Украине" (напомним, она продолжается с 2014 года и продолжалась при первом сроке Трампа), а ближневосточный кризис "мог бы быть решен быстрее".

"И мир, и хорошие венгерско-американские отношения являются синонимами имени Дональда Трампа", – подытожил венгерский министр.

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Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" в Украине и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Темы: ТрампСШАВенгрия
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