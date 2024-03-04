Дом в Коктебеле и Land Rover: ВАКС конфисковал активы пропагандиста Киселева
Понедельник, 4 марта 2024, 22:55
Высший антикоррупционный суд Украины 4 марта конфисковал в пользу государства активы российского телеведущего и пропагандиста Дмитрия Киселева.
Источник: прессслужба ВАКС
Дословно: "ВАКС взыскал в доход государства его активы, а именно:
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- жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле,
- земельный участок общей площадью 0.2878 га,
- автомобиль Land Rover, прицеп,
- 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Клуб Сковорода",
- 30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Промо.Юэй".
Детали: Уточняется, что таким образом, коллегия судей ВАКС удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к Киселеву.
Участник дела может подать апелляционную жалобу в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.
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