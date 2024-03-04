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Дом в Коктебеле и Land Rover: ВАКС конфисковал активы пропагандиста Киселева

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 22:55
Дом в Коктебеле и Land Rover: ВАКС конфисковал активы пропагандиста Киселева
Фото: ТАСС

Высший антикоррупционный суд Украины 4 марта конфисковал в пользу государства активы российского телеведущего и пропагандиста Дмитрия Киселева.

Источник: прессслужба ВАКС

Дословно: "ВАКС взыскал в доход государства его активы, а именно:

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  • жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле,
  • земельный участок общей площадью 0.2878 га,
  • автомобиль Land Rover, прицеп,
  • 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Клуб Сковорода",
  • 30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Промо.Юэй".

Детали: Уточняется, что таким образом, коллегия судей ВАКС удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к Киселеву.

Участник дела может подать апелляционную жалобу в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.

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Темы: суд
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