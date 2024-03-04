В Раде заявили, что подписали командировку Порошенко за границу

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что руководство ВР позволило лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко выехать на конгресс Европейской народной партии в Румынию.

Источник: Корниенко в эфире телемарафона 4 марта

Прямая речь: "Только что была подписана командировка Петру Алексеевичу Порошенко на конгресс Европейской народной партии".

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Детали: По его словам, в прошлом году "оппозиционные фракции [ездили за границу] больше, чем монобольшинство – если в процентном соотношении. У них депутаты более международно активны".

Прямая речь: "Иногда у нас есть определенные основания запрещать или не разрешать выезд. Они безопасны, четко регламентированы".

"Нет такой проблемы системной. В настоящее время уже находится один или два представителя "Европейской солидарности" за рубежом и Петр Алексеевич также поедет на свой съезд Европейской народной партии."

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