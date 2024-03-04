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В Раде заявили, что подписали командировку Порошенко за границу

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 23:43
В Раде заявили, что подписали командировку Порошенко за границу
Фото с Facebook-страницы Порошенко.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что руководство ВР позволило лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко выехать на конгресс Европейской народной партии в Румынию.

Источник: Корниенко в эфире телемарафона 4 марта

Прямая речь: "Только что была подписана командировка Петру Алексеевичу Порошенко на конгресс Европейской народной партии".

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Детали: По его словам, в прошлом году "оппозиционные фракции [ездили за границу] больше, чем монобольшинство – если в процентном соотношении. У них депутаты более международно активны".

Прямая речь: "Иногда у нас есть определенные основания запрещать или не разрешать выезд. Они безопасны, четко регламентированы".

"Нет такой проблемы системной. В настоящее время уже находится один или два представителя "Европейской солидарности" за рубежом и Петр Алексеевич также поедет на свой съезд Европейской народной партии."

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Предистория: 

  • В феврале Порошенко утверждал, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировках для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы его жизни. В Раде тогда заявили, что не получали от Порошенко "заявления и соответствующие документы".
  • За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встрече с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.
  • 29 февраля европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу. 
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

Темы: ПорошенкоВерховная РадаЕвропейская солидарность
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