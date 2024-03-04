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Россияне атакуют Одессу "Шахедами"

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПонедельник, 4 марта 2024, 00:18
Россияне атакуют Одессу Шахедами
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 4 марта запустили ударные беспилотники курсом в Одессу.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 23:36 сообщили, что группы ударных враждебных БпЛА из Черного моря на севере Одессы, двигаются в западном направлении.

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Позже уточнили, что еще дроны в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки.

В 00:16 стало известно, что БпЛА в Беляевском районе Одесской области, курс западный.

Кроме этого, Воздушные силы зафиксировали БпЛА в акватории Черного моря. Они двигаются в направлении Киевского района Одесской области.

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В 00:28 военные сообщили, что еще несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся с Черного моря в направлении Одессы.

В 00:49 очередная группа "Шахедов" приблизилась к городу.

В 1.18 Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в Черном море двигаются в том же направлении, что и предыдущие группы.

Темы: Одессавоздушная тревога
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