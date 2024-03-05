Белый дом: Путин использует неспособность Конгресса проголосовать за помощь Украине

В администрации Байдена считают, что Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием помощи для Украины, ведь это сказывается на поле боя.

Источник: заявление советника Белого дома Джона Кирби, "Укринформ"

Детали: По его словам, дисфункция системы на Капитолийском холме бесспорно дает Путину возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом.

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Кремль "несомненно использует" неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украине, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться вглубь украинских позиций.

По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.

В этом контексте представитель Белого дома в очередной раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.