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Над Одессой этой ночью сбили 18 "Шахедов", но есть и попадания

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 06:44
Над Одессой этой ночью сбили 18 Шахедов, но есть и попадания
Ликвидация последствий атаки российских беспилотников в Одесской области, фото: Силы обороны юга

В ночь на вторник враг атаковал ударными дронами "Шахед" Одессу 18 беспилотников удалось сбить.

Источник: Силы обороны юга

Детали: В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения. 

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Фото Сил обороны юга
Фото Сил обороны юга

Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками.

Фото Сил обороны юга
Фото Сил обороны юга

По предварительным данным пострадавших нет.

Фото Сил обороны юга
Фото Сил обороны юга

Дословно: "Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно затрудняя работу ПВО.

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Фото Сил обороны юга
Фото Сил обороны юга

18 барражирующих снарядов были сбиты"

Темы: ОдессаШахед
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