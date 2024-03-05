Над Одессой этой ночью сбили 18 "Шахедов", но есть и попадания
Вторник, 5 марта 2024, 06:44
В ночь на вторник враг атаковал ударными дронами "Шахед" Одессу 18 беспилотников удалось сбить.
Источник: Силы обороны юга
Детали: В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения.
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Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками.
По предварительным данным пострадавших нет.
Дословно: "Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно затрудняя работу ПВО.
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18 барражирующих снарядов были сбиты"