Воздушные силы уничтожили 18 "Шахедов" из 22
Вторник, 5 марта 2024, 06:58
В ночь на 5 марта противник атаковал 22-мя ударными беспилотниками типа "Шахед", сбить удалось 18.
Источник: Воздушные силы
Детали: Запускали беспилотники из района Балаклавы, что в Крыму.
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К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 18 "Шахедов" в пределах Одесской области.