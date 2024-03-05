Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы уничтожили 18 "Шахедов" из 22

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 06:58
Воздушные силы уничтожили 18 Шахедов из 22
Уничтоженный "Шахед", фото Наева в Telegram

В ночь на 5 марта противник атаковал 22-мя ударными беспилотниками типа "Шахед", сбить удалось 18.

Источник: Воздушные силы 

Детали: Запускали беспилотники из района Балаклавы, что в Крыму.

Реклама:

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 18 "Шахедов" в пределах Одесской области.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Шахед
Над Одессой этой ночью сбили 18 "Шахедов", но есть и попадания
СМИ: В Одессе работала ПВО
Энергосистема Украины выдержала атаки РФ в феврале − разведка Британии
Последние новости
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
15:00
Две трети бюджета украинцы тратят на еду и обязательные платежи – исследование Deloitte
Все новости...
Реклама: