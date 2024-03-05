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На фронте за сутки произошло 74 боестолкновения − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 5 марта 2024, 07:29
На фронте за сутки произошло 74 боестолкновения − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки россияне пытались наступать на 7 направлениях, всего на фронте произошло 74 боевых столкновения; россияне нанесли 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; ночью атаковали 22 "Шахедами", 18 из которых уничтожила ПВО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Твердохлебово, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новоселовка, Верхнекаменское, Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Северное, Семеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Нетайлово, Калиновое, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении россияне совершили 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 28 атак россиян в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где оккупанты 22 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне совершили 1 атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 2 безуспешные штурмовые действия.

В то же время авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА россиян. Также силы противовоздушной обороны Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам оккупантов.

Темы: Донецкая областьЛуганская областьГенштабвойна
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