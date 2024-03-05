В Белгородской области пылает нефтебаза после атаки дрона. Источник говорит, что это операция ГУР

В Белгородской области России утром беспилотник атаковал нефтебазу, в результате чего вспыхнули три ее резервуара. Источник УП в разведке заявляет, что это была операция ГУР МОУ.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Telegram-каналы Mash и 112, губернатор Курской области Роман Старовойт, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы РФ и МЧС России, УП со ссылкой на источник в ГУР

Прямая речь губернатора: "ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте".

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Детали: Российские Telegram-каналы утверждают, что дрон атаковал нефтебазу АО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгое.

По информации Mash, атака произошла в 8:50 утра, и сейчас на территории нефтебазы горят два резервуара. По данным 112, горит один резервуар. Оба Telegram-канала пишут, что пожар продолжается.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела железнодорожной станции Глушково произошел пожар и обесточивание. По его словам, возгорание уже потушили. Повреждены линии электропередачи. Он добавил, что в результате атаки станция Глушково и село Кульбаки осталась без электроснабжения.

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Обновлено: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы РФ сообщают, что горят три резервуара нефтебазы под Белгородом. В то же время, как отмечает агенство, в российском МЧС подтвердили повреждение одного резервуара. Там утверждают, что угрозы распространения огня нет.

Источник УП в разведке подтвердил поражение и заявляет, что атака на нефтебазу - операция ГУР МОУ. Нефтебаза используется в военных целях.

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