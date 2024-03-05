СБУ завершила расследование госизмены Мураева: дело пошло в суд
Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу государства-агрессора России.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора, УП
Детали: Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в Шевченковский районный суд столицы.
Как установило следствие, Мураев задействовал собственный медиаресурс телеканал "Наш" для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве.
Таким образом он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.
В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.
На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Что предшествовало: Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.
Во время следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Напомним: Британский МИД заявлял, что Кремль рассматривал Мураева как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Сам Мураев называл это ерундой.