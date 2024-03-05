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СБУ завершила расследование госизмены Мураева: дело пошло в суд

Валентина РоманенкоВторник, 5 марта 2024, 14:21
СБУ завершила расследование госизмены Мураева: дело пошло в суд
ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ. ФОТО ТЕЛЕКАНАЛА "НАШ"

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу государства-агрессора России.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, УП

Детали: Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в Шевченковский районный суд столицы.

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Как установило следствие, Мураев задействовал собственный медиаресурс телеканал "Наш" для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве.

Таким образом он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

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Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.

Во время следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Напомним: Британский МИД заявлял, что Кремль рассматривал Мураева как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Сам Мураев называл это ерундой.

Темы: МураевСБУсудгосизмена
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