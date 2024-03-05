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Россияне атаковали из артиллерии Красногоровку, один погибший - Донецкая ОВА

Станислав ПогориловВторник, 5 марта 2024, 14:49
Россияне атаковали из артиллерии Красногоровку, один погибший - Донецкая ОВА
фото: карты google

Российские захватчики 5 марта обстреляли из артиллерии город Красногоровка Донецкой области, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром россияне плотно обстреливали город из артиллерии - смертельное ранение получил 72-летний мужчина".

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Детали: Глава области добавил, что Красногоровка уже десять лет находится на линии фронта, и с каждым днем находиться там становится все опаснее.

"Прошу всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал Филашкин.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвывойна
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