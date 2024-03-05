Глава Минобороны Германии отрегулировал на "трусов" Макрона

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "не быть трусами" проблемы с военной поддержкой Украины не решит.

Источник: Писториус 5 марта во время визита в Швецию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По мнению главы немецкого Минобороны, дискуссии о западных войсках в Украине или о том, "что у нас больше смелости или меньше смелости", не нужны.

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"Это то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые мы имеем, когда речь идет о помощи Украине", – добавил Писториус.

Напомним: Президент Франции, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".

На прошлой неделе Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

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В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.