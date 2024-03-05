Россияне дистанционно заминировали территорию на севере Сумщины шариковыми бомбами

На севере Сумской области во вторник ночью россияне применили опасные боеприпасы - шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно вблизи села Марчихина Буда.

Источник: полиция Сумской области в Facebook

Детали: В частности, российская авиация при нанесении авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 грамм каждая и имеет большую зону поражения.

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Прямая речь начальника отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игоря Черняка: "По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами". Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению, и предупредить близких о возможной опасности. Не советуем трогать такие находки никому".

Детали: По его словам, на месте минирования сейчас работают сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции.

Взрывотехник-полицейский работает на месте минирования. Фото: полиция области

Полиция предупреждает: при обнаружении такого взрывоопасного предмета к нему не подходить, не брать в руки, не проводить с ним никаких манипуляций. В случае обнаружения авиабомбы ШОАБ-0,5 или любых других взрывоопасных предметов надо срочно сообщать в полицию по телефону 102.