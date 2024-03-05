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Россияне запускали ударные БпЛА: атака продолжалась более шести часов

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 23:16
Россияне запускали ударные БпЛА: атака продолжалась более шести часов
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 5 марта Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БПЛА в нескольких областях Украины. Беспилотники волнами атаковали Одессу. Около 1.00 тревога была объявлена на западе страны. Атака продолжалась больше шести часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА".

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Детали: Также тревогу из-за беспилотников объявили на Харьковщине.

В 22:21 воздушную тревогу объявили в Полтавской области.

В 22:28 об угрозе применения ударных дронов сообщили в Николаевской и Херсонской областях.

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В 22:35 воздушную тревогу объявили и в Одесской области.

В 23:16 военные уточнили, что БПЛА на Полтавщине следуют в направлении Миргорода; 2 Группы "шахедов" в Харьковской области – северо-западным курсом; "Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевщины; группа дронов в Одесской области – курсом на Виннитчину, несколько новых групп БПЛА из Черного моря приближаются к Одессе.

Также корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Одессе.

Также о тревоге было объявлено в Сумской и Черниговской областях.

В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 00.04 военные обновили траекторию движения беспилотников:

  • БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевской области.
  • Группа "Шахедов" на Полтавщине - северо-западным курсом.
  • "Шахеды" на Херсонщине - в направлении Николаевщины.
  • 2 группы "Шахедов" на Николаевщине - курсом на Кировоградщину.
  • "Шахеды" в Винницкой области - в направлении Хмельницкой области.
  • Несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.

В 00.15 стало известно о БпЛА с Черного моря в направлении Южного.

00.41 воздушники сообщили о БПЛА на юге Хмельницкой области - в направлении Староконстантинова.
Кроме этого, несколько новых групп БпЛА зафиксировано на Харьковщине - курсом на юг.

В 00.48 оккупанты запустили несколько новых групп БпЛА из Курской области России. Они на Сумщине - курсом на запад.

В 00.53 стало известно о "Шахедах" в направлении Сум.

Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

В 00.56 военные обновили направления движения беспилотников:

  • БпЛА на севере Киевщины - в направлении Житомирщины.
    "Шахеды" с Черниговщины - северо-западным курсом.
    "Шахеды" на востоке Черкасской области - курсом на запад.
    Группа "Шахедов" на Хмельнитчине - в направлении Тернопольщины.
    3 группы "Шахедов" в Винницкой области - курсом на запад.
    БпЛА на Харьковщине - приближаются к Харькову.

В 1.19 военные сообщили о "Шахедах" в направлении Тернополя.

Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

В 1.23 военные зафиксировали несколько новых групп БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области.

В 1:45 Воздушные силы обновили движение беспилотников:

  • БпЛА из Житомирщины залетают в Ровенскую, из Киевщины - в Житомирскую.
  • "Шахеды" в Тернопольской области - курсом на юг.
  • "Шахеды" в Винницкой, Хмельницкой - курсом на запад.
  • Группа "Шахедов" севернее Одессы - следует в направлении города.
  • Карта alerts.in.ua
    Карта alerts.in.ua

В 1.58 стало известно о "Шахедах" курсом на Ровно.

В 2.22 стало известно, что "Шахеды" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей следуют курсом на Староконстантинов.

В 3.17 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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