Россияне запускали ударные БпЛА: атака продолжалась более шести часов
Вечером 5 марта Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БПЛА в нескольких областях Украины. Беспилотники волнами атаковали Одессу. Около 1.00 тревога была объявлена на западе страны. Атака продолжалась больше шести часов.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА".
Детали: Также тревогу из-за беспилотников объявили на Харьковщине.
В 22:21 воздушную тревогу объявили в Полтавской области.
В 22:28 об угрозе применения ударных дронов сообщили в Николаевской и Херсонской областях.
В 22:35 воздушную тревогу объявили и в Одесской области.
В 23:16 военные уточнили, что БПЛА на Полтавщине следуют в направлении Миргорода; 2 Группы "шахедов" в Харьковской области – северо-западным курсом; "Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевщины; группа дронов в Одесской области – курсом на Виннитчину, несколько новых групп БПЛА из Черного моря приближаются к Одессе.
Также корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Одессе.
Также о тревоге было объявлено в Сумской и Черниговской областях.
В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.
В 00.04 военные обновили траекторию движения беспилотников:
- БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевской области.
- Группа "Шахедов" на Полтавщине - северо-западным курсом.
- "Шахеды" на Херсонщине - в направлении Николаевщины.
- 2 группы "Шахедов" на Николаевщине - курсом на Кировоградщину.
- "Шахеды" в Винницкой области - в направлении Хмельницкой области.
- Несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.
В 00.15 стало известно о БпЛА с Черного моря в направлении Южного.
00.41 воздушники сообщили о БПЛА на юге Хмельницкой области - в направлении Староконстантинова.
Кроме этого, несколько новых групп БпЛА зафиксировано на Харьковщине - курсом на юг.
В 00.48 оккупанты запустили несколько новых групп БпЛА из Курской области России. Они на Сумщине - курсом на запад.
В 00.53 стало известно о "Шахедах" в направлении Сум.
В 00.56 военные обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА на севере Киевщины - в направлении Житомирщины.
"Шахеды" с Черниговщины - северо-западным курсом.
"Шахеды" на востоке Черкасской области - курсом на запад.
Группа "Шахедов" на Хмельнитчине - в направлении Тернопольщины.
3 группы "Шахедов" в Винницкой области - курсом на запад.
БпЛА на Харьковщине - приближаются к Харькову.
В 1.19 военные сообщили о "Шахедах" в направлении Тернополя.
В 1.23 военные зафиксировали несколько новых групп БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области.
В 1:45 Воздушные силы обновили движение беспилотников:
- БпЛА из Житомирщины залетают в Ровенскую, из Киевщины - в Житомирскую.
- "Шахеды" в Тернопольской области - курсом на юг.
- "Шахеды" в Винницкой, Хмельницкой - курсом на запад.
- Группа "Шахедов" севернее Одессы - следует в направлении города.
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В 1.58 стало известно о "Шахедах" курсом на Ровно.
В 2.22 стало известно, что "Шахеды" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей следуют курсом на Староконстантинов.
В 3.17 раздался отбой воздушной тревоги.