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В Киеве пожар в экопарке "Осокорки" удалось потушить

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 00:26
В Киеве пожар в экопарке Осокорки удалось потушить

В Киеве вечером 5 марта загорелась значительная часть экопарка "Осокорки", пресс-служба экопарка сообщила о поджоге. Около полуночи пожарным удалось потушить пожар.

Источник: КГГА, пресс-служба экопарка, ГСЧС

Дословно КГГА: "Спасатели КАРС и ГСЧС локализуют возгорание камыша вблизи озера Тягле.

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На открытой территории вблизи озера Тяглее произошло возгорание травяного настила и камыша. На месте работают спасатели ГСЧС и КАСС".

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Детали: В то же время пресс-служба экопарка сообщает, что пожар поднялся на участке, граничащем с застройкой Stolitsa Group. В экопарке утверждают, что это поджог.

Дословно пресс-служба: "Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщения! Таким образом уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку".

Дополнено в 21:43: В ГСЧС сообщили, что возгорание сухой травы и камыша произошло несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 гектаров.

Дословно: Тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена.

В 22:24 в КГГА сообщили, что спасатели задействовали дроны и болотоходы.

В 23:12 в КМВА сообщили, что борьба с огнем продолжается. На помощь спасателям пришли небезразличные граждане и активисты Экопарка "Осокорки".

Дословно: "На эту минуту осталась одна, уже локализованная ячейка возгорания площадью до 1 га. Остальные ячейки пламени уже ликвидированы".

В 00.04 пожарные ликвидировали пожар вблизи озера Тягле.
По информации КГГА, на месте еще продолжают дежурить 2 единицы спецтехники ГСЧС, снегоболотоход "Богун" и специалисты подразделения БПЛА.

Темы: пожарКиев
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