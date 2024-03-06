В Киеве пожар в экопарке "Осокорки" удалось потушить
В Киеве вечером 5 марта загорелась значительная часть экопарка "Осокорки", пресс-служба экопарка сообщила о поджоге. Около полуночи пожарным удалось потушить пожар.
Источник: КГГА, пресс-служба экопарка, ГСЧС
Дословно КГГА: "Спасатели КАРС и ГСЧС локализуют возгорание камыша вблизи озера Тягле.
На открытой территории вблизи озера Тяглее произошло возгорание травяного настила и камыша. На месте работают спасатели ГСЧС и КАСС".
У Києві на Осокорках сталася пожежа— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2024
За даними КМДА, на відкритій території біля озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. pic.twitter.com/pYsd0gjEIP
Детали: В то же время пресс-служба экопарка сообщает, что пожар поднялся на участке, граничащем с застройкой Stolitsa Group. В экопарке утверждают, что это поджог.
Дословно пресс-служба: "Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщения! Таким образом уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку".
Дополнено в 21:43: В ГСЧС сообщили, что возгорание сухой травы и камыша произошло несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 гектаров.
Дословно: Тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена.
В 22:24 в КГГА сообщили, что спасатели задействовали дроны и болотоходы.
В 23:12 в КМВА сообщили, что борьба с огнем продолжается. На помощь спасателям пришли небезразличные граждане и активисты Экопарка "Осокорки".
Дословно: "На эту минуту осталась одна, уже локализованная ячейка возгорания площадью до 1 га. Остальные ячейки пламени уже ликвидированы".
В 00.04 пожарные ликвидировали пожар вблизи озера Тягле.
По информации КГГА, на месте еще продолжают дежурить 2 единицы спецтехники ГСЧС, снегоболотоход "Богун" и специалисты подразделения БПЛА.