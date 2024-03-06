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ISW: Россияне готовы терять самолеты ради продвижения

Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 04:47
ISW: Россияне готовы терять самолеты ради продвижения
российский Су-35, иллюстративное фото Getty Images

Российские самолеты продолжают наносить относительно большое количество авиаударов по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы сбили несколько бомбардировщиков в течение последних недель. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Издание Forbes сообщило 4 марта, что российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии 25 миль (около 40 километров).

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5 марта New York Times сообщила, что российская тактика меняется в сторону интенсификации операций в воздушном пространстве и что "более агрессивная" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам в последнее время продвинуться вперед в восточной Украине. 

Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов, вероятно, потому, что российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий. 

Военные аналитики напомнили, что российские войска использовали удары планирующих бомб для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для поддержки наступательных операций, продолжающихся на других участках фронта. 

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ISW не может самостоятельно проверить украинские сообщения о сбивании самолетов Су-34 в течение последних недель.

Ключевые выводы ISW за 5 марта:

  • Украина уничтожила большой корабль Черноморского флота проекта 22160 "Сергей Котов" у берегов Керченского пролива в ночь с 4 на 5 марта.
  • Российские военные блогеры отреагировали на затопление "Сергея Котова", осудив отсутствие реакции российского военного командования на инцидент и развернув более широкую критику бюрократической инертности российского военного аппарата.
  • Похоже, российская авиация продолжает наносить относительно большое количество авиаударов по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы сбили несколько бомбардировщиков за последние недели.
  • Россия и Китай углубляют свое стратегическое сотрудничество в космосе, включая сотрудничество в области спутникового наблюдения и исследования космоса.
  • Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских командиров за их ответственность в совершении российских военных преступлений - это впервые МУС выдвинул обвинения российским военным командирам.
  • Сообщается, что российские войска управляют "черным рынком" для продажи украинских военнопленных, в том числе российским парамилитарным группам, которые, возможно, осуществляют обмен военнопленными с Украиной.
  • Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустята 5 марта заявил, что Кремль начал проводить многолетние гибридные операции, направленные на дестабилизацию Молдовы и препятствование ее вступлению в ЕС.
  • Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Донецка на фоне продолжения позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 5 марта.
  • Сообщается, что российские власти расформировывают подразделения бывшей группы Вагнера, которые должны были войти в Росгвардию или сейчас находятся в Беларуси.
  • Российские правоохранители, вероятно, усилят репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму.

Темы: ISWвойнаавиа
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