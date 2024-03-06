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Медведчук через суд хочет вернуть гражданство, мандат и снять санкции 

Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 05:44
Медведчук через суд хочет вернуть гражданство, мандат и снять санкции 
Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Бывший депутат от запрещенной ОПЗЖ и кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук, обвиняемый в Украине в государственной измене, в украинских судах требует вернуть ему гражданство и депутатский мандат, а также снять санкции, наложенные СНБО.

Источник: Hromadske

Детали: Медведчук сейчас живет в Москве. В России он создал "политическое движение" "Другая Украина", участники которого повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды.

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В публичном поле Медведчук обвиняет Украину в нежелании завершить войну - мол, это украинская власть "бесконечное количество раз заявляет, что никакой мир ей не нужен - а только больше оружия и денег". 

10 января 2023 года президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины для бывших депутатов от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, а также Андрея Деркача. Это решение приняли "на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины".

Согласно Конституции, в случае лишения гражданства прекращаются и депутатские полномочия, поэтому на следующий день Рада лишила всех этих парламентариев их мандатов. 

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Уже через месяц, 20 февраля 2023 года, Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд. В своем иске он требует вернуть ему и его бывшим коллегам гражданство Украины. Медведчук утверждает, что указ президента о прекращении его гражданства был "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины".

В марте 2023 года Верховный Суд принял исковое заявление и открыл производство по делу - заседания по нему продолжаются до сих пор.

Судя по постановлениям Верховного Суда, которые содержатся в судебном реестре, сначала Медведчук подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, впоследствии третьими лицами по делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу.

Уже в этом году, 25 января 2024-го, СБУ ходатайствовала о закрытии производства по делу. Там назвали иск Медведчука искусственным. 

Как стало известно журналистам из собственных источников, скорее всего, после попадания материалов на прекращение гражданства Медведчука к президенту СБУ апеллировала именно к наличию у него российского паспорта. Кроме того, Медведчука отправили в Россию в рамках обмена военнопленных, а значит, РФ признала его статус на уровне военнопленного.

В Службе также пояснили суду, что Медведчук не ассоциирует себя с Украиной, перешел на сторону государства-агрессора, считал себя частью русского народа, повторял доводы Путина об основаниях широкомасштабного вторжения рф в Украину, принял все имеющиеся у него политические возможности для подрыва усилий Украины сохранить свою независимость. 

В СБУ добавили, что 5 сентября 2023 года уже предоставляли суду письменные объяснения, что имели "надлежащие и допустимые доказательства", чтобы прекратить гражданство Медведчука. 

Впрочем, 25 января 2024 года Верховный Суд отказал Службе безопасности Украины в ее ходатайстве о закрытии дела. Зато на том же заседании суд принял решение истребовать у СБУ копии материалов о потере гражданства Украины Виктором Медведчуком.

Кроме гражданства, Медведчук пытается вернуть себе депутатский мандат, а заодно избавиться от экономических санкций, введенных СНБО еще в 2021 году. С исками по этим вопросам его представители также обратились в Верховный Суд.

Темы: Медведчук
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