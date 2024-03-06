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Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий в Супервторник

Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 06:37
Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий в Супервторник
фото иллюстративное: CNN

5 марта президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах во время Супервторника в США.

Источник:  Reuters

Детали: Трамп выиграл голосование республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отбросив бывшего посла в ООН Никки Хейли, своего единственного конкурента.

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Как и ожидалось, что действующий президент Байден пойдет на выборы от Демократической партии, хотя есть активисты, выступающие против его сильной поддержки Израиля.

Байден легко победил в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии. Он также выиграл голосование по почте в Айове.

В Вермонте от республиканцев победу одержала Никки Хейли. На американском острове Самоа Байдена от демократов обошел Джейсон Палмер.

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Несмотря на это, опросы общественного мнения показывают, что и 81-летний Байден, и 77-летний Трамп имеют низкие рейтинги среди избирателей.

В Супервторник в США отбирали делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвигать кандидатом в президенты на выборах 5 ноября.

Темы: СШАТрампБайден
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