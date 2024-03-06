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Воздушные силы уничтожили 38 из 42 "Шахедов"

Ирина БалачукСреда, 6 марта 2024, 07:30
Воздушные силы уничтожили 38 из 42 Шахедов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42-мя ударными беспилотниками типа "Shahed", 38 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы сбито 38 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей".

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Детали: Оккупанты выпустили ракеты с ВОТ Донецкой области, а БпЛА запускали с четырех направлений: Чауды и Балаклавы во временно оккупированном Крыму, Курской области РФ и российского города Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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