Оккупанты заявили об атаке БпЛА: в Курской области РФ горит склад горюче-смазочных материалов
Среда, 6 марта 2024, 08:45
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области России после атаки украинского беспилотника, заявил губернатор Роман Старовойт.
Источник: российский чиновник в Telegram
Прямая речь Старовойта: "Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет".
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Детали: Других подробностей Старовойт не предоставил, но заявил, что на место выехали оперативные службы.
Позже российские Telegram-каналы опубликовали видео пожара.
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