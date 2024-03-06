В Курской области РФ беспилотник второй раз за утро атаковал комбинат

В Курской области России беспилотник второй раз за утро ударил по горно-обогатительному комбинату. Источник УП в ГУР заявляет, что это операция украинской разведки.

Источник: Telegram-канал 112, губернатор Курской области Роман Старовойт, Источник УП в ГУР МОУ

Детали: Около 10:10 российский Telegram-канал сообщил, что только что БПЛА снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. А.В. Варичева в Железногорске.

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Информацию Telegram-каналу подтвердил губернатор региона. По его данным, пострадавших нет.

Обновлено: По словам источника УП в ГУР, атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области России - спецоперация Главного управления разведки МОУ.

Прямая речь источника: "Продолжаются мероприятия по обезвреживанию объектов, задействованных в обеспечении оккупационного корпуса государства агрессора".

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Справочно: Горно-обогатительный комбинат имени Варичева - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

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