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ГУР: Во время уничтожения "Котова" ранены 27 оккупантов, 7 погибли

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 марта 2024, 11:31
ГУР: Во время уничтожения Котова ранены 27 оккупантов, 7 погибли
СКРИН С ВИДЕО УДАРА ПО КОРАБЛЮ СЕРГЕЙ КОТОВ ГУР МОУ

В результате потопления российского патрульного корабля "Сергей Котов" получили ранения по меньшей мере 27 оккупантов, еще 7 погибли.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины 

Прямая речь: "Во время уничтожения "Сергея Котова" ранены по меньшей мере 27 оккупантов.

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По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.

Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным – 7 моряков".

Детали:  В ГУР отметили, что информация уточняется.

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Темы: разведкаЧерное морекорабли
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