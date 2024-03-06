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Песков заявил, что "российская демократия" − лучшая

Ирина БалачукСреда, 6 марта 2024, 13:35
Песков заявил, что российская демократия − лучшая
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "демократия" в России самая лучшая, и ее продолжат строить дальше.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина на "всемирном фестивале молодежи"

Прямая речь Пескова: "Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить ее дальше".

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Детали: Также он добавил, что Россия будем всегда оставаться "открытой ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям".

Почему это важно. В России действует авторитарный режим Владимира Путина, которого много лет подряд "избирают" президентом. Власть постоянно ограничивает и нарушает права людей: в РФ ограничена свобода слова, свобода собраний, доступ к альтернативной точке зрения в СМИ. Активистов, которые выходят на площади городов даже просто с белым листом немедленно задерживают и даже осуждают на немалые сроки. Людей, организации и СМИ, которые озвучивают позиции, отличные от позиции власти, называют "предателями", "иноагентами" и всячески преследуют. Рядовые жители, которые не верят государственным СМИ и не поддерживают власть, боятся озвучивать свои мысли. В РФ процветает пропаганда, которая постоянно пытается подменять реальность. Россиян всячески поощряют доносить друг на друга.

Темы: Росcия
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