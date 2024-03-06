Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Россия ударила по Одессе, когда там был премьер Греции, целилась в Зеленского

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 15:12
СМИ: Россия ударила по Одессе, когда там был премьер Греции, целилась в Зеленского
премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки. Фото: Getty Images

Армия РФ осуществила ракетный удар по Одессе, когда город посещал с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Protothema

Детали: Издание утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского – взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Реклама:

Источники издания утверждения, что никто из греческой делегации не пострадал.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации", – заявили официальные правительственные источники.

"Мы все в порядке", – сказал ранее в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.

ВИДЕО ДНЯ

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины.

Перед этим греческие СМИ сообщили, что власти страны распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.

Темы: ГрецияОдессаракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Греция
Зеленский встретится с премьером Греции в Одессе - СМИ
В Греции зафиксировали самую жаркую зиму за всю историю – предвестника летних пожаров
В Греции оценивают, что ЕС получит 50-60 млрд евро из активов РФ на поддержку Украины
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: