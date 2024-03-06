СМИ: Россия ударила по Одессе, когда там был премьер Греции, целилась в Зеленского

Армия РФ осуществила ракетный удар по Одессе, когда город посещал с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Protothema

Детали: Издание утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского – взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом.

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Источники издания утверждения, что никто из греческой делегации не пострадал.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации", – заявили официальные правительственные источники.

"Мы все в порядке", – сказал ранее в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.

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Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины.

Перед этим греческие СМИ сообщили, что власти страны распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.