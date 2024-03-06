Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину из Болгарии начали поставлять обещанные 100 БТРов - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 15:38
В Украину из Болгарии начали поставлять обещанные 100 БТРов - СМИ
Фото: Getty Images

100 бронетранспортеров, которые ранее правительство Болгарии пообещало Украине, начали транспортировать из одной страны в другую.

Источник: телеканал bTV, который обнародовал соответствующие фото, сообщает "Европейская правда"

Детали: Первый БТР загрузили на платформу и отправили с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новом Искаре.

Реклама:
 
bTV
 
bTV

В целом Болгария передаст Украине 110 бронетранспортеров. За организацию их транспортировки отвечает Министерство обороны Болгарии.

БТР будут перевозиться партиями по шесть единиц.

Напомним: Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

ВИДЕО ДНЯ

Однако поставка обещанных бронетранспортеров задержалась из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.

Ранее в Болгарии говорили, что передача БТР Украине начнется в сентябре-октябре.

БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это должен был быть первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

Темы: БолгарияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Болгария
Правительство Болгарии уходит в отставку на фоне слухов о возможных досрочных выборах
Плита с шестикрылым ангелом и надпись: в самом маленьком городе Болгарии нашли артефакты Средневековья
Болгария высылает супругов шпионов РФ, которые хотели притвориться болгарами
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: