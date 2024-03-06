В Украину из Болгарии начали поставлять обещанные 100 БТРов - СМИ

100 бронетранспортеров, которые ранее правительство Болгарии пообещало Украине, начали транспортировать из одной страны в другую.

Источник: телеканал bTV, который обнародовал соответствующие фото, сообщает "Европейская правда"

Детали: Первый БТР загрузили на платформу и отправили с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новом Искаре.

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В целом Болгария передаст Украине 110 бронетранспортеров. За организацию их транспортировки отвечает Министерство обороны Болгарии.

БТР будут перевозиться партиями по шесть единиц.

Напомним: Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

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Однако поставка обещанных бронетранспортеров задержалась из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.

Ранее в Болгарии говорили, что передача БТР Украине начнется в сентябре-октябре.

БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это должен был быть первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.