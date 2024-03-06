Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили по "Эпицентру" в Никополе

Татьяна ОлейникСреда, 6 марта 2024, 19:47
Оккупанты ударили по Эпицентру в Никополе
Фото пожара в торговом центре в Никополе из-за российских обстрелов. Facebook - Юлия Чудновец

Российские войска 6 марта из артиллерии ударили по "Эпицентру" в Никополе на Днепропетровщине, огонь охватил 4 тысячи квадратных метров, пламя укротили более 5 часов.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава ОВА Сергей Лысак, руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец

Детали: В компании сообщили, что в "Эпицентре" на момент удара не было людей, поэтому обошлось без жертв.

Реклама:

Прямая речь Чудновец: "Это был один из крупнейших торговых объектов города площадью более 5100 кв. м, который обеспечивал товарами первой потребности все близлежащие населенные пункты. С начала войны он не прекратил функционирование.

Это уже шестой уничтоженный ТЦ".

Детали: Кроме этого удара, агрессор целил по райцентру еще дважды в день. Не только из тяжелой артиллерии, но и дроном-камикадзе.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Лисака: "Пострадала пожилая женщина. Будет оправляться дома. Горел жилой дом, пламя спасатели успокоили. Повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто и линия электропередач".

Обновлено: В 21:43 глава ОВА сообщил, что пожар в торговом центре Никополя потушили. Пламя более 5 часов укротили 70 спасателей.

Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Никополь
Россияне за сутки бросили полдесятка дронов на Никопольский район: ранен 72-летний мужчина
Россия атаковала Никополь: погибла женщина
Из-за российских обстрелов Никопольщины пострадал 70-летний мужчина
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: