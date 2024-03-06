Оккупанты ударили по "Эпицентру" в Никополе

Фото пожара в торговом центре в Никополе из-за российских обстрелов. Facebook - Юлия Чудновец

Российские войска 6 марта из артиллерии ударили по "Эпицентру" в Никополе на Днепропетровщине, огонь охватил 4 тысячи квадратных метров, пламя укротили более 5 часов.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава ОВА Сергей Лысак, руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец

Детали: В компании сообщили, что в "Эпицентре" на момент удара не было людей, поэтому обошлось без жертв.

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Прямая речь Чудновец: "Это был один из крупнейших торговых объектов города площадью более 5100 кв. м, который обеспечивал товарами первой потребности все близлежащие населенные пункты. С начала войны он не прекратил функционирование.

Это уже шестой уничтоженный ТЦ".

Детали: Кроме этого удара, агрессор целил по райцентру еще дважды в день. Не только из тяжелой артиллерии, но и дроном-камикадзе.

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Прямая речь Лисака: "Пострадала пожилая женщина. Будет оправляться дома. Горел жилой дом, пламя спасатели успокоили. Повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто и линия электропередач".

Обновлено: В 21:43 глава ОВА сообщил, что пожар в торговом центре Никополя потушили. Пламя более 5 часов укротили 70 спасателей.