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Чехия нашла почти все деньги на 800 тысяч снарядов для Украины - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 20:24
Чехия нашла почти все деньги на 800 тысяч снарядов для Украины - СМИ
Иллюстративное фото. Источник: Getty Images

Союзники Украины выделили почти все финансирование, необходимое для реализации инициативы Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника, пишет "Европейская правда"

Детали: Источники Bloomberg утверждают, что после получения почти всех средств артиллерийские снаряды могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактных обязательств и графиков поставок, и могут сместиться.

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Ожидается, что позже на этой неделе состоится отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться детали.

По оценкам, которые приводит Bloomberg, Украине нужно не менее 200 тысяч боеприпасов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками. Они в среднем ежедневно используют от трех до пяти раз больше снарядов, чем могут выпустить украинские силы.

Напомним: На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

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Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии ранее заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 млн евро, и Бельгия, которая передаст 200 млн евро. Также о поддержке заявили ФранцияГермания и Латвия.

Темы: ЧехияУкраинаоружиевойна
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