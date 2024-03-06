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Командующий Павлюк прогнозирует в этом году перехват инициативы на фронте

Евгений КизиловСреда, 6 марта 2024, 21:14
Командующий Павлюк прогнозирует в этом году перехват инициативы на фронте
Александр Павлюк. Фото: его страница в Facebook

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что Украина стабилизирует линию фронта и начнет готовиться к контрударным действиям для перехвата инициативы.

Источник: генерал-лейтенант Павлюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Суспільне"

Детали: По его словам, ситуация на поле боя тяжелая, но контролируемая, Россия пытается как можно больше оккупировать украинскую территорию и хочет сделать это до выборов президента РФ, которые пройдут в марте, поэтому на штурм бросается "все, что возможно и невозможно".

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Павлюк отметил, что, согласно оценкам убитых и пленных, можно утверждать, что россияне бросают на фронт людей, которых только что мобилизовали - без всякой подготовки. Им проводят лишь небольшой инструктаж и бросают в бой. Все для того, чтобы перехватить инициативу.

Прямая речь: "Наша задача - стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить, что и делаем, и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые уже нуждаются в доукомплектовании и восстановлении на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в текущем году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется".

Детали: Павлюк рассказал, что сейчас осталось еще несколько горячих направлений, где противник максимально сосредоточивает свои силы - это Авдеевка, направление Часового Яра и направление Терны в сторону Лимана.

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Прямая речь: "Там каждый день проходят очень тяжелые бои, но наши ребята держатся. Держатся довольно-таки уверенно - потери противника огромные. Я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все для того, чтобы подготовить войска для перехода в более активные действия и перехватить инициативу".

Напомним: 13 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский объявил, что Украина перешла от наступательных действий к оборонительной операции.

Темы: войнаконтрнаступление
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