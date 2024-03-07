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Россияне ночью ударили по учебному полигону ГСЧС в Харьковской области: вспыхнул пожар

Ирина БалачукЧетверг, 7 марта 2024, 08:27
Россияне ночью ударили по учебному полигону ГСЧС в Харьковской области: вспыхнул пожар
Фото ГСЧС

Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории учебного полигона ГСЧС в Харьковской области, в результате чего повреждено админздание и вспыхнул пожар.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м". 

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Фото ГСЧС

Детали: К тушению пожара привлекали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. 

 
фото ГСЧС

Сообщается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

Жертв и пострадавших нет.

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Темы: Харьковская областьбеспилотникипожар
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