Россияне ночью ударили по учебному полигону ГСЧС в Харьковской области: вспыхнул пожар
Четверг, 7 марта 2024, 08:27
Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории учебного полигона ГСЧС в Харьковской области, в результате чего повреждено админздание и вспыхнул пожар.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м".
Реклама:
Детали: К тушению пожара привлекали 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
Сообщается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.
Жертв и пострадавших нет.
ВИДЕО ДНЯ