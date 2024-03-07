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Россия может воевать в Украине еще минимум 2 года − разведка Литвы

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 10:18
Россия может воевать в Украине еще минимум 2 года − разведка Литвы
Российские оккупанты. Фото РИА Новости

Разведка Литвы считает, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум в течение 2 лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместный отчет контрразведывательного Департамента государственной безопасности и военной Службы военной разведки и безопасности при Министерстве обороны, который обнародовал BNS

Детали: В отчете говорится, что в России достаточно финансовых, человеческих и материально-технических ресурсов для продолжения боевых действий такой же интенсивности, по крайней мере в "ближайшей перспективе" − до 2 лет.

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Разведка подчеркивает, что РФ направляет на войну огромные ресурсы и никак не показывает возможную склонность к деэскалации конфликта, хотя и не может достичь своих оперативных целей.

Также в отчете отмечается, что Россия готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря, и для этого постепенно расширяет свои военные возможности на запад. В частности, РФ уже начала масштабную реформу своих вооруженных сил − структурные и командные изменения уже реализуют в Калининграде и на западе России.

Разведка Литвы отмечает, что общий темп и масштабы реформы будут напрямую зависеть от хода, продолжительности и результата боевых действий в Украине.

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В отчете также говорится, что война в Украине стоит РФ гораздо дороже, чем она планировала в прошлом году, и в первой половине 2023 года военные расходы превысили сумму, официально предусмотренную на весь год. По данным разведки, в этом году на военный бюджет уже выделили по меньшей мере треть бюджета РФ − 102 миллиарда евро, при этом реальная сумма, несомненно, будет выше, учитывая засекреченные статьи бюджетных расходов.

Разведслужбы также указывают на то, что Беларусь развивает потенциал для развертывания ядерного оружия под контролем РФ. По их данным, в Беларуси продолжаются работы по модернизации и оснащению инфраструктуры для хранения ядерного оружия.

Предыстория:

  • Ранее резидент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что призвал к "стратегическому скачку вперед", подняв вопрос о возможности ввода западных войск в Украину, и предостерег от "духа поражения, который затаился".
  • На прошлой неделе Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
  • В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
  • Тогда как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.
  • Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Темы: ЛитваразведкаРосcиявойна
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