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СБУ схватила агента РФ, которая готовила новую ракетную атаку по Одессе

Станислав ПогориловЧетверг, 7 марта 2024, 10:35
СБУ схватила агента РФ, которая готовила новую ракетную атаку по Одессе
Фото: Одесская облпрокуратура

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили и задержали завербованную россиянами жительницу Одессы, которая готовила новый ракетный удар захватчиков по гражданской инфраструктуре города.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП

Дословно: "Чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей соратнице выявить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра. Прежде всего агрессора интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города".

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Детали: Сообщается, что также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.

 

По данным СБУ, полученную от агента информацию оккупанты планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на Одессу, в том числе с применением крылатых ракет и "Шахедов".

 

Было установлено, что одесситку россияне привлекли к разведывательной деятельности в 2024 году. Полученные данные задержанная присылала своему куратору из оккупированного Севастополя с позывным "Вудмен".

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СБУ поэтапно задокументировала преступные действия российского агента с первых шагов, что позволило заблаговременно проинформировать командование Сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

Сейчас агент РФ находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Темы: СБУОдессаракетный ударвойна
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