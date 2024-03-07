Россияне утром атаковали Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью

Российские военные утром атаковали Одесскую область ракетой Х-31П, однако она потеряла боевую способность на подлете к побережью.

Источник: Силы обороны юга

Прямая речь: "Сегодня утром враг атаковал Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря направив ракету Х-31П.

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Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано".

Детали: Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.