Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром атаковали Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 7 марта 2024, 12:20
Россияне утром атаковали Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью
РАКЕТА РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯINFORM

Российские военные утром атаковали Одесскую область ракетой Х-31П, однако она потеряла боевую способность на подлете к побережью.

Источник: Силы обороны юга

Прямая речь: "Сегодня утром враг атаковал Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря направив ракету Х-31П. 

Реклама:

Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано".

Детали: Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Темы: Одесская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявят о новой военной помощи Украине на сумму $400 млн – Reuters  

Биоматериал не уничтожат: президент подписал закон, позволяющий погибшим военным иметь детей

фото, видеоСБУ накрыла "медийный блок" УПЦ МП, который разжигал вражду и работал на ФСБ

Блокада границы: польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков на четырех направлениях

видео"Свобода России" заявила, что взяла под контроль населенный пункт в РФ

Politico: Утверждение переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС может затянуться

Все новости...
Одесская область
Ночная атака в Одесской области: повреждены рекреационный объект и жилые дома
В Одессе и области объявили траур
В Одессе из-за ночной атаки российских "Шахедов" уже трое погибших
Последние новости
18:21
В Украине резко возросло количество женщин, получивших автомобили в подарок – СМИ
18:16
Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали
18:16
Враг еще больше усилил натиск на Таврийком направлении, но "ударного кулака" нет – Лиховий
18:12
футболТренер сборной Боснии и Герцеговины: "Ситуация в Украине - это их проблемы"
18:00
Президент Румынии будет бороться за пост генсека НАТО
17:55
В прошлом году разминировали более 300 тысяч гектаров сельхозземель: они прибавятся к посевным площадям
17:39
Сила глубоководных течений сменяется циклами в 2,4 миллиона лет: ученые назвали причину
17:37
Alstom продал свои 20% в российском "Трансмашхолдинге" местным акционерам
17:35
Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро
17:34
Экспорт российской нефти по морю увеличился до самого высокого за год уровня: доходы РФ растут
Все новости...
Реклама: