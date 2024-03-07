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В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более чем 50 стран

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 12:37
В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более чем 50 стран
иллюстративное фото из открытых источников

В годовщину создания – 7 марта – Международный легион Главного управления разведки Минобороны Украины призвал в свои ряды добровольцев.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: Отмечается, что легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира, которые после полномасштабного вторжения пришли на помощь украинцам и стали в бой с войсками террористической России.

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В рядах подразделения ГУР - опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

В ГУР напоминают, что воины легиона участвовали во всех горячих точках противостояния с оккупантами и продолжают храбрую борьбу с врагом (оборона Киева, бои на Харьковщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Донецкой области).

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Дословно: "Поздравляем побратимов с годовщиной. Укрепляем боевое братство, продолжаем битву ради победы добра над злом".

Темы: ГУРвойна
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