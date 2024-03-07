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В Киеве открывают станцию метро "Днепр"

Станислав ПогориловЧетверг, 7 марта 2024, 13:18
В Киеве открывают станцию метро Днепр
Фото: Getty Images

Власти Киева сообщили об открытии станции метро "Днепр" с 8 марта, она была закрыта с начала полномасштабного вторжения.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме".

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Детали: Сообщается, что станция метро будет работать по графику с 05:41 до 22:36.

"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", - отметили в КГГА.

Темы: метроКиев
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