В Киеве открывают станцию метро "Днепр"
Четверг, 7 марта 2024, 13:18
Власти Киева сообщили об открытии станции метро "Днепр" с 8 марта, она была закрыта с начала полномасштабного вторжения.
Источник: пресс-служба КГГА
Дословно: "С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме".
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Детали: Сообщается, что станция метро будет работать по графику с 05:41 до 22:36.
"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", - отметили в КГГА.