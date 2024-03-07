Норвегия присоединилась к закупке 800 тыс. снарядов для Украины: выделяет $150 млн
Четверг, 7 марта 2024, 15:07
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что его страна выделит до 1,6 миллиарда норвежских крон ($153 млн) на чешскую инициативу по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV2
Прямая речь: "Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять агрессивной войне против РФ".
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Детали: Он добавил, что утром разговаривал с президентом Чехии Петром Павелом по этой инициативе.
"Сегодня нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины защищать себя. Это дает им свободу действий, чтобы противостоять очень жестокому нападению", - подчеркнул Стьоре.
Он также отметил, что на сегодня потребность Украины в боеприпасах является острой.
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Предистория:
- На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найдется финансирование для доставки.
- Вскоре ряд стран объявили о своем участии в инициативе. А накануне агентство Bloomberg сообщило, что Чехия нашла почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины.