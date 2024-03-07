Норвегия присоединилась к закупке 800 тыс. снарядов для Украины: выделяет $150 млн

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что его страна выделит до 1,6 миллиарда норвежских крон ($153 млн) на чешскую инициативу по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV2

Прямая речь: "Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять агрессивной войне против РФ".

Реклама:

Детали: Он добавил, что утром разговаривал с президентом Чехии Петром Павелом по этой инициативе.

"Сегодня нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины защищать себя. Это дает им свободу действий, чтобы противостоять очень жестокому нападению", - подчеркнул Стьоре.

Он также отметил, что на сегодня потребность Украины в боеприпасах является острой.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория: