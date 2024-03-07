Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столичная бьюти-блогер в ТикТоке называла агрессию РФ гибридной войной: получила подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 15:07
Столичная бьюти-блогер в ТикТоке называла агрессию РФ гибридной войной: получила подозрение
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили нескольких прокремлевских агитаторов, которые распространяли российские нарративы.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, Николаевская областная прокуратура

Детали: В частности, в Киеве подозрение получили блогер-косметолог, которая в ТикТоке называла агрессию РФ против Украины гибридной войной, и охранник, который в "Одноклассниках" оправдывал россиян.

Реклама:

33-летняя подозреваемая работает в сфере красоты, а в соцсетях в основном рекламирует свои бьюти-процедуры и позиционирует себя как косметолога с многолетним опытом. Впрочем, впоследствии женщина решила публиковать видео на политические темы. Так, на одной из своих страниц в социальной сети "ТикТок" она распространяла видеоролики, в которых называла вооруженную агрессию внутренним гражданским конфликтом.

В частности, начиная с сентября 2023 года она опубликовала несколько материалов, в которых рассказывала о том, что в Украине продолжается гибридная война, которую надо прекратить. Кроме того, блогерша записала обращение к властям, заявив, что хочет моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в столице. При этом все это время она жила в Киеве и воочию могла видеть разрушительные последствия российской агрессии.

Сейчас указанная страница в ТикТоке удалена.

ВИДЕО ДНЯ

Еще один житель столицы, 61-летний охранник паркинга, получил подозрение за распространение аналогичных материалов в социальной сети "Одноклассники".

Следствием установлено, что киевлянин, используя запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники", распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

Кроме того, мужчина в своих постах распространял российские нарративы о "бандеровцах и нацистах".

Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания подозреваемого имеют пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

На Николаевщине задержали 52-летнюю жительницу Первомайска, которая распространяла материалы с призывами о захвате территории Украины.

В СБУ утверждают, что женщина дистанционно работала на коллаборационистку Татьяну Монтян: готовила для ее Телеграмм-канала псевдонаучные сообщения о войне в Украине. Соратница Монтян в своих публикациях пыталась максимально "отбелить" полномасштабное вторжение РФ, называя его "вынужденной реакцией Кремля".

По данным прокуратуры, подозреваемая арестована.

 

В Харькове задержали чиновницу метрополитена, которая распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы о вооруженной агрессии против Украины.

В СБУ говорят, что задокументировали, как вражеская агитаторша уверяла окружающих в том, что начиная с 2014 года и по сей день в нашем государстве продолжается "гражданский конфликт".

Темы: пропагандаСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявят о новой военной помощи Украине на сумму $400 млн – Reuters  

Биоматериал не уничтожат: президент подписал закон, позволяющий погибшим военным иметь детей

фото, видеоСБУ накрыла "медийный блок" УПЦ МП, который разжигал вражду и работал на ФСБ

Блокада границы: польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков на четырех направлениях

видео"Свобода России" заявила, что взяла под контроль населенный пункт в РФ

Politico: Утверждение переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС может затянуться

Все новости...
пропаганда
ЦПД: Пропаганда РФ распространяет фейк о мобилизации бездомных в бригаду ТрО
Российская пропаганда показала мосты Германии, по которым РФ может ударить "за Крымский"
В Бундестаге хотят объяснений из-за якобы перехвата Россией разговоров немецких генералов
Последние новости
18:21
В Украине резко возросло количество женщин, получивших автомобили в подарок – СМИ
18:16
Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали
18:16
Враг еще больше усилил натиск на Таврийком направлении, но "ударного кулака" нет – Лиховий
18:12
футболТренер сборной Боснии и Герцеговины: "Ситуация в Украине - это их проблемы"
18:00
Президент Румынии будет бороться за пост генсека НАТО
17:55
В прошлом году разминировали более 300 тысяч гектаров сельхозземель: они прибавятся к посевным площадям
17:39
Сила глубоководных течений сменяется циклами в 2,4 миллиона лет: ученые назвали причину
17:37
Alstom продал свои 20% в российском "Трансмашхолдинге" местным акционерам
17:35
Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро
17:34
Экспорт российской нефти по морю увеличился до самого высокого за год уровня: доходы РФ растут
Все новости...
Реклама: