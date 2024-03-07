Столичная бьюти-блогер в ТикТоке называла агрессию РФ гибридной войной: получила подозрение

Правоохранители разоблачили нескольких прокремлевских агитаторов, которые распространяли российские нарративы.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, Николаевская областная прокуратура

Детали: В частности, в Киеве подозрение получили блогер-косметолог, которая в ТикТоке называла агрессию РФ против Украины гибридной войной, и охранник, который в "Одноклассниках" оправдывал россиян.

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33-летняя подозреваемая работает в сфере красоты, а в соцсетях в основном рекламирует свои бьюти-процедуры и позиционирует себя как косметолога с многолетним опытом. Впрочем, впоследствии женщина решила публиковать видео на политические темы. Так, на одной из своих страниц в социальной сети "ТикТок" она распространяла видеоролики, в которых называла вооруженную агрессию внутренним гражданским конфликтом.

В частности, начиная с сентября 2023 года она опубликовала несколько материалов, в которых рассказывала о том, что в Украине продолжается гибридная война, которую надо прекратить. Кроме того, блогерша записала обращение к властям, заявив, что хочет моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в столице. При этом все это время она жила в Киеве и воочию могла видеть разрушительные последствия российской агрессии.

Сейчас указанная страница в ТикТоке удалена.

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Еще один житель столицы, 61-летний охранник паркинга, получил подозрение за распространение аналогичных материалов в социальной сети "Одноклассники".

Следствием установлено, что киевлянин, используя запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники", распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

Кроме того, мужчина в своих постах распространял российские нарративы о "бандеровцах и нацистах".

Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания подозреваемого имеют пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

На Николаевщине задержали 52-летнюю жительницу Первомайска, которая распространяла материалы с призывами о захвате территории Украины.

В СБУ утверждают, что женщина дистанционно работала на коллаборационистку Татьяну Монтян: готовила для ее Телеграмм-канала псевдонаучные сообщения о войне в Украине. Соратница Монтян в своих публикациях пыталась максимально "отбелить" полномасштабное вторжение РФ, называя его "вынужденной реакцией Кремля".

По данным прокуратуры, подозреваемая арестована.

В Харькове задержали чиновницу метрополитена, которая распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы о вооруженной агрессии против Украины.

В СБУ говорят, что задокументировали, как вражеская агитаторша уверяла окружающих в том, что начиная с 2014 года и по сей день в нашем государстве продолжается "гражданский конфликт".