Минобороны показало новые укрепления на Запорожском направлении и на Сумщине

Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.

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Источник: Минобороны в Facebook и на своем сайте

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Детали: На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

Дословно: "Опорные пункты строят, чтобы защитить бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещение безопасными. Бойницы обустраивают бронекапсулами".