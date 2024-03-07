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Минобороны показало новые укрепления на Запорожском направлении и на Сумщине

Евгений КизиловЧетверг, 7 марта 2024, 17:11
Минобороны показало новые укрепления на Запорожском направлении и на Сумщине
Зубы дракона на Запорожском направлении. Фото: Минобороны

Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.

фото

Источник: Минобороны в Facebook и на своем сайте

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Детали: На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

Дословно: "Опорные пункты строят, чтобы защитить бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещение безопасными. Бойницы обустраивают бронекапсулами".

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Темы: войнаЗапорожьеСумская область
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