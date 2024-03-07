Минобороны показало новые укрепления на Запорожском направлении и на Сумщине
Четверг, 7 марта 2024, 17:11
Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.
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Источник: Минобороны в Facebook и на своем сайте
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Детали: На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.
Дословно: "Опорные пункты строят, чтобы защитить бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещение безопасными. Бойницы обустраивают бронекапсулами".
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