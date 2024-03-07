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По всей Украине объявляли тревогу: в РФ взлетал МиГ-31К

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 17:56
По всей Украине объявляли тревогу: в РФ взлетал МиГ-31К
скриншот

На всей территории Украины вечером 7 марта объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась около 20 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно Воздушные силы: "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность!

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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Обновлено: Через 21 минуту пошли отбои.

Темы: воздушная тревога
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