По всей Украине объявляли тревогу: в РФ взлетал МиГ-31К
Четверг, 7 марта 2024, 17:56
На всей территории Украины вечером 7 марта объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась около 20 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях
Дословно Воздушные силы: "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность!
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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".
Обновлено: Через 21 минуту пошли отбои.