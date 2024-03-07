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Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку, пострадали двое гражданских

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 18:41
Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку, пострадали двое гражданских
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия 7 марта около 15:10 нанесла авиаудар по Константиновке в Донецкой области, пострадали два человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "В результате попадания средства поражения по частной жилой застройке получили телесные повреждения двое горожан: 43-летнему мужчине с резаными ранами головы оказана помощь на месте, а женщину 76 лет доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением лица".

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Детали: Во время атаки пострадавшие находились в своих домах и получили повреждения от разбитого стекла.

Кроме того, взрывной волной повредило по меньшей мере 35 домохозяйств, 2 многоквартирных дома, админздание, электросеть и 5 автомобилей.

Дословно: "Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

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Темы: Донецкая областьКонстантиновкавойна
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