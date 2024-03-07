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Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 19:27
Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины
Фото: Getty Images

Союзники Украины передали Чехии все средства, необходимые для закупки 800 тысяч артснарядов для Киева.

Источник: заявление президента Чехии Петра Павела, чьи слова цитирует информагентство ČTK, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам чешского президента, "по состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук".

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Он добавил, что дальше правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе – а таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько приложил руку, Павел отказался.

Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели". "Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.

Напомним: На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найдется финансирование для доставки.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Чехия нашла почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины. Последней публично о своем вкладе заявила Норвегия, которая передаст 150 миллионов долларов.

Темы: ЧехияУкраинаоружиевойна
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